A ce propos, ses responsables ont indiqué, à l’APS, que la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier conseil des ministres, le 28 février dernier, de charger le ministre du Commerce de ‘’trouver une solution immédiate pour engager le transfert de propriété de l'usine de Jijel de production d’huile de table après les jugements définitifs prononcés contre ses anciens propriétaires et d’accélérer sa remise en production aura assurément un impact positif sur l’économie nationale et le marché local".

Dans ce contexte, Sofiane Mokhtari, responsable de l’électricité et l’automatisme, a affirmé qu’une fois opérationnelle, la production de l’unité couvrira 40 % des besoins du marché national en huile de table ainsi que 70 % des besoins du en aliments de bétail, estimant toutefois que l’arrêt des travaux de réalisation en juin 2019 a "considérablement affecté les équipements engendrant des surcoûts en devises pour le stockage’’.

De son côté, Khaled Boulaâbaiz, responsable de la maintenance et des équipements, a indiqué que ce projet générera 350 emplois permanents et 2.500 non permanents, ajoutant que cette usine est capable de transformer quotidiennement environ 6.000 tonnes de graines de soja permettant l’extraction de 20 % d’huile destinée aux transformateurs pour produire l’huile de table et 80 % destinés aux aliments de bétail.