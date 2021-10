Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AQUACOLE À JIJEL. Les projets entravés par des vols

Détails Catégorie parente: National Catégorie : Economie Création : jeudi 14 octobre 2021 11:56 Mis à jour : jeudi 14 octobre 2021 11:57 Publication : jeudi 14 octobre 2021 11:56 Écrit par MedSouilah Affichages : 8

■ Outre les multiples facteurs de blocage dont il fait l’objet, l’investissement dans le secteur aquacole à Jijel est entravé par des actes de vol.

C’est ce qui s’est passé la semaine dernière au port d’El-Aouana, à l’ouest de la ville, où du matériel destiné au projet d’investissement pour la réalisation d’une ferme de production de la dorade a été volé.

Si une partie de ce matériel a été récupérée, il n’en demeure pas moins que de tels actes sont de nature à retarder ces projets. Selon des sources bien informées, au moins quatre projets d’investissement aquacole ont fait l’objet de vol et de certains autres actes de sabotage depuis trois ans, qui ont impacté cette filière déjà en difficulté.

En dépit de ces circonstances, les projets retenus n’ont pas été abandonnés et continuent d’être pris en charge. Il est à noter que de nombreuses opérations d’investissement sont inscrites à l’ordre du jour dans le circuit aquacole et de pisciculture dans l’objectif de relancer la production dans ce domaine et pallier la tendance au tarissement de la production halieutique.

Par Farid BELGACEM liberté