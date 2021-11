Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Réalisé par une entreprise croate, l’abri de pêche d’Oued Z’hor, dans la localité de Beni Ferguene, relevant de la commune d’El-Milia, sera bientôt mis en service. Il ne reste que l’installation des services de contrôle pour le lancement de ses activités. Son exploitation est d’ailleurs très attendue par les pêcheurs de la région, qui auront à leur disposition une infrastructure entièrement équipée. L’implantation de cet abri de pêche dans une zone frontalière entre Jijel et Skikda est de nature à réhabiliter l’activité de pêche dans ces deux wilayas côtières. D’une superficie de 3 hectares de terre-plein, ce port a une capacité de 162 embarcations, dont 5 chalutiers, 24 sardiniers et 60 petits métiers. Son bassin est également retenu pour recevoir des plaisanciers. De nombreuses autres activités annexes complètent cette infrastructure dotée d’une station de ravitaillement en carburant, deux citernes d’eau et d’un siège administratif, en plus d’un système d’éclairage public. Cette infrastructure est une importante réalisation pour une région délaissée, qui attend de bénéficier d’autres projets de développement pour sortir de son isolement.

Par Farid BELGACEM liberté