Épuisés par la cherté de la vie

Bonjour. Il est 2:00 passé de quelques minutes, toujours le calme règne dans la ville, et, les camions des eboueurs, ne sont pas venus aujourd'hui.

On ne cessera jamais de parler des prix des produits de large consommation car ces derniers ne cessent d’augmenter, et notre salaire, devient désormais une bourse.

L'année 2020, comme les années precedentes, était encore plus dure, où, nous avons vécu, l'augmentation des prix des carburants et surtout une lourde taxe sur les célibataires etc...