Drame à El Oued: Cinq d'une même famille décédés dans un accident de la route

Cinq membres d’une même famille ont péri Vendredi, dans un accident de la circulation, à El Oued, a indiqué la Direction de la Protection Civile d’El Oued.

L’accident a eu lieu, suite à une collision entre un véhicule léger de marque Kia et un camion de transport de dattes e marque Jak , au niveau de ma RN8 à Djemaâ. Les dépouilles des victimes, le père de famille âgé de 41 ans , son épouse de 33 ans, une fille de 9 ans et deux garçons âgés de 7 et 2 ans , ont été évacués à la morgue alors que six blessés âgés entre 5 et 32 ans ont pris en charge dont 3 cas graves ont été évacués d’urgence aux urgences de 8 mai .