Ghardaïa: six morts et un blessé dans un accident de la route

Les six victimes abord du véhicule touristique sont mortes sur le coup écrasées par le camion, et il a fallu l’utilisation d’un matériel spécifique par les équipes de secours de la Protection civile pour extirper les victimes du véhicule, devenu un amas de ferraille, a-t-on ajouté.

Les corps des victimes âgées entre 2 et 54 ans ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Guerarra, et le blessé (chauffeur du camion) a été également évacué vers les urgences de la même structure de santé, la plus proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

APS