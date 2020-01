Alger: début de la distribution de 50 000 sacs en papier aux boulangeries

L'opération de distribution de "50 000 sacs en papier, à travers la wilaya d'Alger a débuté dans le cadre d'une expérience pilote", a affirmé le directeur du Commerce de la wilaya d'Alger, Abdellah Benhela, en marge d'une campagne de sensibilisation à l'utilisation des sacs en papier dans les boulangeries à Alger, et ce en application du programme national de lutte contre l'utilisation des sachets en plastique dans l'emballage des produits alimentaires.

Les agents de contrôle et de sensibilisation relevant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger ont distribué les sacs en papier à plusieurs boulangeries dans les communes d'El Biar, Chéraga, Zeralda et Staouéli, et appelé les boulangers à adhérer à l'opération de sensibilisation qui profitera au consommateur.

Pour l'aboutissement de l'opération de sensibilisation aux bienfaits du sac en papier pour la santé, "nous devons convaincre à la fois les boulangers et les citoyens de l'importance d'y adhérer", a-t-il ajouté, précisant que l'action quotidienne et de proximité portera ses fruits "au moment opportun", mais il est nécessaire de "garantir des quantités suffisantes de ces sacs pour une durée minimum de trois mois".

"Les services du commerce ne peuvent pas dans la phase actuelle imposer aux boulangers d'assumer les frais des sacs en papier", a-t-il fait savoir, arguant qu'une telle démarche "impactera le prix du pain qui est à la base subventionné par l'Etat".

Cependant, a-t-il poursuivi, "les agents de contrôle et de sensibilisation relevant des 13 inspections du commerce de la wilaya d'Alger essayent de convaincre certains boulangers, notamment ceux qui produisent une large variété de pain et de pâtisseries d'assumer les coûts de ce nouvel emballage".

Lire la suite depuis la source ici