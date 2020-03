Coronavirus: 48 cas confirmés par l'Institut Pasteur

BLIDA- Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé samedi depuis Blida, les Algériens à faire preuve de vigilance et deprudence pour éviter la propagation du coronavirus (covid-19).

"Nous demandons aux citoyens et citoyennes d'être conscients, vigilants et de préserver leur santé et celle de leurs enfants", a indiqué le Premier ministre qui supervisait l'ouverture d'un nouveau service dédié à la mise en quarantaine des malades potentiels atteints du coronavirus, accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

"Les cours n'ont pas été suspendus dans les écoles pour que les enfants sortent dans la rue, les places publiques et les jardins, ils doivent rester chez-eux et poursuivre les efforts en matière d'éducation, jusqu'à ce que cette crise passe, que nous soyons rassurés et que la vie reprenne son cours", a-t-il ajouté.

"On n'en est pas à l'état d'urgence, il s'agit juste de dispositifs spécifiques, car nous sommes dans une conjoncture mondiale qui concerne tous les pays, mêmes les plus développés", a insisté le Premier ministre.