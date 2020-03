Coronavirus: un neuvième décès enregistré en Algérie

ALGER - Un nouveau décès du coronavirus (Covid-19) a été enregistré en Algérie, portant à neuf (9) le nombre total de personnes mortes à cause de l'épidémie, a annoncé jeudi à Alger une responsable du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

"La personne décédée, âgée de 47 ans, habite la wilaya de Médéa", a précisé la sous-directrice des maladies prévalantes et de l'alerte sanitaire au ministère, Mme Samia Hamadi, lors d'une conférence de presse consacrée aux derniers développements de la pandémie du coronavirus dans le pays.

Le nombre des cas confirmés du coronavirus en Algérie s'élève à 90 (49 hommes et 41 femmes) enregistrés dans 17 wilayas, dont les plus touchées sont Blida et Alger.



rapporte l'agence officielle..