Fourar: 230 cas confirmés, aucun décès ces dernières 24 heures

Il a été enregistré aujourd'hui "29 nouveaux cas confirmés portant le nombre total des cas à 230, dont 125 personnes atteintes à Blida, soit 54% du nombre total", a indiqué M. Fourar lors d'une conférence de presse, précisant qu'il n'y a eu "aucun nouveau décès".

De surcroît, "45% des cas confirmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont des personnes âgées de 60 ans et plus", a-t-il expliqué, faisant savoir que "322 personnes soupçonnées d'être porteuses du Covid-19 se trouvent dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses".

Pour ce qui est du nombre de décès, M. Fourar a indiqué que le "nombre demeure inchangé, soit 17 décès, dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du nombre total", a-t-il soutenu.

Selon M. Fourar, la moyenne d'âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans, affirmant que 23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté l'hôpital.

Le Porte-parole du Comité scientifique a réaffirmé que le secteur de la Santé demeurait au plus haut niveau d'alerte afin d'endiguer cette pandémie, rappelant que pour éviter la contamination "il est impératif de rester à la maison et de ne sortir qu'en cas d'extrême urgence pour un seul membre de la famille".

APS