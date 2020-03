Trente-quatre (34) nouveaux cas confirmés, dont deux (02) décès en Algérie

ALGER- Trente-quatre (34) nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux (02) décès, ont été enregistrés, mardi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 264 et les décès à dix-neuf (19), a révélé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les deux cas de décès concernent un homme âgé de 72 ans et celui d'un immigré âgé de 70 ans et respectivement enregistrés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdés, a précisé le Dr Fourar.

APS