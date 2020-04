Coronavirus: 126 nouveaux cas confirmés et 6 nouveaux décès en Algérie

En outre, 18 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce dimanche, tandis que 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 12 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les wilayas de Constantine, Bordj Bou-Arreridj, Oum El-Bouaghi et Béchar sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 5.863, comprenant 2.293 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3.570 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 37 patients sont toujours en soins intensifs.

M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d'éviter toute transmission du virus.

APS