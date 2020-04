Une image de l Algérie profonde, de Mostaganem. Bousculade sur les gâteaux...

Ils l'ont dit nos aïeux, allah yarhamhoum birahmatih...

" ... Aala karchou yakhli aarchou. "

Enseignons à nos enfants, ce que nos parents, nous ont enseigné:

"... Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. "

Cette génération ne vaut rien, car, elle a trahit, tout ce que nos aïeux ont aimé, pour lequel ils ont lutté ?

Faire la chaîne sur Kal ellouz ou pâtisserie en temps normal, est passable, mais maintenant, non et non, car, nous sommes censés être sous un confinement sanitaire, dans le cadre de la lutte contre la propagation du «Coronavirus Covid-19 »

Nous vivons un cas spécial, qui appelle à des mesures spéciales à respecter impérativement.