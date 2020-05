Revalorisation des pensions de retraite de 2 à 7%

Le taux de majoration est fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000 da, 4% pour les pensions allant de 20.000 à 50.000 da, 3% pour les pensions supérieures à 50.000 da et égales à 80.000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant les 80.000 da, indique le communiqué.