Covid19: 192 nouveaux cas, 138 guérisons et 6 décès en Algérie durant les dernières 24h

ALGER - Cent-quatre-vingt-douze (192) cas confirmés au coronavirus, 138 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

🔴تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بـ فيروس_كورونا

🔴تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب كورونا

🔴تسجيل 138 حالة شفاء جديدة

M. Fourar a précisé, lors d'un point de presse quotidien de suivi de l'évolution de la pandémie, que le nombre de cas confirmés s'élève ainsi à 6821, celui des décès à 542, alors que le total des patients guéris passe à 3409.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas d'Alger (2 cas), Constantine (1 cas), Sidi Bel Abbes (1 cas), Sétif (1), Médéa (1 cas) alors que le total des cas confirmés se répartit sur les 48 wilayas.

Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67% des cas de décès.

Selon le même responsable, 17 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus ce samedi, tandis que 21 wilayas ont enregistré entre un et cinq cas et 10 autres ont enregistré plus de cinq nouveaux cas. Les wilayas d'Alger, Blida, Ain Defla, Tlemcen et Bejaia ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces dernières 24 heures. M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement s'élevait à 11.472, dont 4918 cas confirmés selon des tests PCR et 6554 cas suspects selon les indications de l'imagerie et du scanner, alors que 20 patients sont actuellement en soins intensifs. Enfin, le même responsable a souligné que durant ce mois de Ramadan, les citoyens ont pris à la légère la nécessité de respecter la distanciation sociale et les mesures de prévention, appelant les citoyens à respecter les défis sanitaires et à se conformer aux consignes car étant la seule réponse afin de contenir cette pandémie.

aps