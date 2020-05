Billet matinal. Ne sous-estimez pas les petits adversaires : un lion se voit, pas un virus.

Bonjour. Il est 00:44, malgré le grand froid qu'il fait dehors, en attendant l'arrivée de la pluie dans les prochains heures, j'entends des cris et hurlements dehors.

Petit coup d'œil, ce sont des jeunes en fuite... Rabi yahdihoum, on ne peux jamais placer ou designer un policier pour chaque citoyen.

Et, pourtant ils l'ont dit les médecins qui continuent leur lutte avec courage et grand risque:

"... La meilleure façon de freiner la propagation du virus (Coronavirus), ce sont des gestes simples."

Et, cette disparition tragique du jeune médecin de Ain El-Kebira, nous a bouleversés, émus, troublés, perturbés et profondément touchés.

Laissant derrière elle, une petite fille orpheline, un mari traumatisé et une population sous le choc.

Et, malheureusement, il faut le dire, rares sont ceux qui respectent le ramadhan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.

Bonne journée



Jijelinfo Med Souilah