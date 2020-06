Lire aussi: Le Président Tebboune préside une séance de travail au siège du MDN

"La position nationale constante de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), dérange les ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers d’un passé à jamais révolu. Des lobbies connus depuis le berceau, connus par leurs ramifications et leurs instruments et auxquels nous ferons face", a affirmé M. Tebboune dans une allocution au siège du ministère de la Défense nationale devant les cadres et personnels de l’ANP, suivie en visioconférence par les commandants des forces, des six Régions militaires et des Grandes unités et Ecoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national.

Et d’ajouter à l’adresse des cadres et éléments de l’ANP : "il n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent dans leurs campagnes hystériques pour attenter à votre moral, car incapables de retenir les leçons du passé, autrement ils auraient compris que ces campagnes désespérées contre la digne héritière de l’ALN, aussi diversifiés soient leurs artifices et ruses, elles ne feront que renforcer l’adhésion de notre peuple autour de son Armée et rendre plus fusionnel leur lien indéfectible.

Il a soutenu, dans ce sens, que "c'est là, la signification profonde du slogan +Djeich Chaab khawa khawa+ (Armée et peuple sont des frères) scandé par des millions de voix à travers l’ensemble du territoire national des semaines durant au vu et au su du Monde entier, permettant ainsi de sauver le pays du sort incertain auquel il était voué et de le conduire vers une ère d'espoir et de reprise de confiance en soi".Les "vaillants" éléments de l'ANP ont démontré que leur place était toujours au côté du peuple, a-t-il souligné.

"Hier, vous l’avez prouvé en vous positionnant du côté du Hirak béni pour l’édification d’une nouvelle République dont nous nous attelons à jeter les fondements, sous la bannière de la Déclaration du 1e novembre 1954", a-t-il dit avant de poursuive : "et aujourd'hui, vous le prouvez, encore, par votre vigilance à veiller sur les frontières et à la sécurité du pays ainsi que par votre constante disponibilité à mettre en place tous les moyens nécessaires afin de répondre, le cas échéant, aux besoins du secteur de la Santé publique dans la bataille contre la propagation de la pandémie Covid-19", a déclaré le Président Tebboune à l’adresse de l’assistance.

Rappelant que c’est là sa deuxième rencontre, en moins de quatre mois, avec les cadres et personnels de l'ANP le président de la République a souhaité voir "perpétuer cette louable tradition entre le Chef suprême des Forces armées et les cadres de l'ANP, digne héritière de l'ALN".

Evoquant les démarches de la modernisation des Forces armées, le Président de la République a déclaré avoir suivi avec "fierté et respect" les exercices militaires des différentes unités. "Nous avons perçu, à travers les principaux indicateurs opérationnels, les résultats du plan tracé pour moderniser les capacités de nos Forces armées et hisser leur niveau de professionnalisation dans le monde et dans la région, ainsi que leur attachement à la consolidation de la paix et de la sécurité de par le monde", a-t-il souligné.

A ce propos, M. Tebboune s’est dit convaincu que "la promotion des industries militaires, en tant qu’option stratégique, est tout aussi cruciale que l’édification d’une économie nationale forte et diversifiée pour la protection de la souveraineté, des constantes et valeurs de la Nation et le renforcement de la cohésion de ses enfants.