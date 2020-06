Covid19: 104 nouveaux cas, 86 guérisons et 9 décès en Algérie durant les dernières 24h

Le total de cas confirmés s'élève ainsi à 10154, soit 23 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 707, alors que le nombre des patients guéris passe à 6717, a précisé M. Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie du Covid-19.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif (2 cas) et Alger (2 cas), en plus d'un cas dans chacune des wilayas de Médéa, El Oued, Boumerdes, Ghardaia et Ouargla, a indiqué M. Fourar, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès.