UN HOMMAGE AU STAFF MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

🔴 Le bilan du Coronavirus en Algérie poursuit sa progression ce 28 juin encore...Coronavirus: 305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès en Algérie durant les dernières 24h

À travers ce message, j'aimerais rendre un grand hommage, en saluant les efforts du staff médical et paramédical mobilisé, qui est au chevet des malades, jusqu'à ce qu'ils quittent les hôpitaux.

Des dizaines et des dizaines de médecins et infirmiers ont perdu la vie, en Iran, Italie et Chine, Algérie et partout dans le monde