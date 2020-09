Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port du masque.Il a également appelé à préserver la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques.