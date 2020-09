Covid-19: 219 nouveaux cas, 143 guérisons et 5 décès

En outre, 23 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 10 cas, 8 autres ont enregistré plus de dix cas, tandis que 17 wilayas n'ont enregistré aucun cas.

Par ailleurs, 27 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port du masque.