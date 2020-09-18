Covid-19: 219 nouveaux cas, 143 guérisons et 5 décès

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Catégorie parente: ROOT
Catégorie : National
Création : vendredi 18 septembre 2020 18:13
Mis à jour : vendredi 18 septembre 2020 18:20
Publication : vendredi 18 septembre 2020 18:13
Écrit par MedSouilah
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Sans titre

ALGER - Deux cents dix neuf (219) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 143 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 49.413, dont 219 nouveaux cas, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1659 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 34.818, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

 

En outre, 23 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 10 cas, 8 autres ont enregistré plus de dix cas, tandis que 17 wilayas n'ont enregistré aucun cas.

 

Par ailleurs, 27 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port du masque.

 APS

لجزائر: 5432 +30

البليدة: 3976 +12

وهران: 3826 + 18

سطيف: 3164 +6

بجاية: 1741 +8

باتنة: 1740 +11

قسنطينة 1621 +7

عنابة: 1428 +18

تيبازة: 1346 +2

المسيلة: 1269 + 0

بسكرة: 1258 +6

تلمسان: 1262 + 10

ورقلة: 1249 +1

البويرة: 1249 + 10

الجلفة: 1184 +0

الوادي: 1100 +0

تيزي وزو: 1085 +0

بومرداس: 980 +18

تيارت: 943 +0

جيجل: 922 + 13

تبسة: 908 + 8

المدية: 770 + 1

عين الدفلى: 770 +2

مستغانم: 735 +3

أم البواقي: 706 +4

الأغواط: 695 +0

عين تموشنت: 672 +1

سكيكدة: 674 + 7

أدرار: 634 + 1

خنشلة: 587 + 2

قالمة: 516 +3

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 420 +0

تيسمسيلت: 426 + 2

سيدي بلعباس: 417 +0

ميلة: 407 +2

سوق أهراس: 400 +3

بشار: 348 +0

معـسكر: 329 + 0

نعامة: 263 + 0

الطارف: 251 + 3

البيض: 232 + 0

الشلف: 223 + 5

غليزان: 209 + 3

تندوف: 204 +0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 134 + 0

سعيدة: 72 + 0

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Nécrologie | jijel.info

 A la demande de nos chers lecteurs, nous vous présentons dans cette page: NECROLOGIE, les condoléances, les avis de décès et les pensées... 

Dame nature est toujours là, souriante, hélas, elle ne suffit pas... Se limiter à ce qu’on a hérité, et ne jamais chercher à valoriser ce dont la nature dispose, est la catastrophe...

 

A travers ces forums et sites, nous œuvrons tous pour des objectifs aussi diversifiés, mais qui ont beaucoup de choses en commun...

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