Covid-19: 219 nouveaux cas, 143 guérisons et 5 décès

لجزائر: 5432 +30
البليدة: 3976 +12
وهران: 3826 + 18
سطيف: 3164 +6
بجاية: 1741 +8
باتنة: 1740 +11
قسنطينة 1621 +7
عنابة: 1428 +18
تيبازة: 1346 +2
المسيلة: 1269 + 0
بسكرة: 1258 +6
تلمسان: 1262 + 10
ورقلة: 1249 +1
البويرة: 1249 + 10
الجلفة: 1184 +0
الوادي: 1100 +0
تيزي وزو: 1085 +0
بومرداس: 980 +18
تيارت: 943 +0
جيجل: 922 + 13
تبسة: 908 + 8
المدية: 770 + 1
عين الدفلى: 770 +2
أم البواقي: 706 +4
الأغواط: 695 +0
عين تموشنت: 672 +1
سكيكدة: 674 + 7
أدرار: 634 + 1
خنشلة: 587 + 2
قالمة: 516 +3
غرداية: 437 + 0
برج بوعريريج: 420 +0
تيسمسيلت: 426 + 2
سيدي بلعباس: 417 +0
ميلة: 407 +2
سوق أهراس: 400 +3
بشار: 348 +0
معـسكر: 329 + 0
نعامة: 263 + 0
الطارف: 251 + 3
البيض: 232 + 0
الشلف: 223 + 5
غليزان: 209 + 3
تندوف: 204 +0
تمنراست: 198 + 0
إليزي: 134 + 0
سعيدة: 72 + 0
Lire la suite...