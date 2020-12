Nous crions ci-haut pour une révision de l'impôt sur le revenu global (IRG) qui touche directement aux salaires des fonctionnaires, afin d'instaurer un système fiscal plus équitable et d'alléger les taxes et impôts au profit des citoyens, estimant que les taux d'impôts payés par le simple citoyen par rapport à son revenu dépassent ceux pratiqués sur les bénéfices des entreprises, des investisseurs, des commerçants et des professions libérales.