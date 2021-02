Coronavirus: 171 nouveaux cas, 151 guérisons et 3 décès

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : National Création : jeudi 18 février 2021 18:07 Mis à jour : jeudi 18 février 2021 18:55 Publication : jeudi 18 février 2021 18:07 Écrit par MedSouilah Affichages : 13

ALGER - Cent soixante et onze (171) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 151 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à 111.418 dont 171 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2950 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 76.640, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

الخميس 18 فيفري 2021 .... 171 حالة اصابة المجموع 111418 .... 3 حالة وفاة المجموع 2950 .... 151 حالة شفاء المجموع 76640 .... 18 حالة تحت العناية المركزة

En outre, 13 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas et 28 wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 7 autres ont enregistré 10 cas et plus.

Par ailleurs, 18 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Djamel Fourar. Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port du masque. avec aps توزيع الاصابات عبر كل الولايات لنهار اليوم SAIDA 98 0 ILLIZI 189 0 TINDOUF 205 0 TAMANRASSET 220 0 EL BAYADH 236 0 NAAMA 329 0 BECHAR 348 0 BORDJ BOU ARRERIDJ 488 0 GHARDAIA 500 0 TISSEMSILT 714 0 RELIZANE 781 0 MILA 826 0 CHLEF 827 6 KHENCHELA 840 0 ADRAR 870 0 MASCARA 924 0 SOUK AHRAS 953 0 AIN DEFLA 980 0 EL TARF 1021 6 GUELMA 1046 1 SKIKDA 1063 2 LAGHOUAT 1138 3 SIDI BEL ABBES 1186 12 TIARET 1191 1 MEDEA 1340 0 EL OUED 1446 0 OUM EL BOUAGHI 1500 0 AIN TEMOUCHENT 1538 0 DJELFA 1714 0 OUARGLA 1910 13 ANNABA 2066 0 TEBESSA 2070 13 MOSTAGANEM 2271 6 TIPAZA 2295 0 BISKRA 2507 0 BOUMERDES 2555 3 TLEMCEN 2662 7 BOUIRA 2792 0 M SILA 3139 0 JIJEL 3388 2 CONSTANTINE 4015 10 TIZI OUZOU 4097 5 BATNA 4307 1 BEJAIA 4486 0 SETIF 5266 1 BLIDA 8337 10 ORAN 11749 43 ALGER 16995 26 TOTAL 111418 171