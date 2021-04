Accident de la prison d’Oued Ghir: une délégation ministérielle dépêchée

ALGER - Une délégation de trois ministres a été dépêchée mercredi après midi à Bejaia, où huit personnes ont perdu la vie dans la matinée dans la prison d’Oued Ghir, a-t-on appris auprès des services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.

Selon la même source, la délégation, composée des ministres de l'Intérieur , des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Karim Beldjoud, de la Justice et Garde des Sceaux, Belkacem Zaghmati, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a été dépêchée en vue de s'enquérir de la situation, à la suite de l'accident.

Huit personnes sont mortes par suffocation, mercredi, dans une fosse sceptique, à la prison d'Oued Ghir, à 10 km à l'Ouest de Béjaia, a appris l’APS de sources locales.

Les victimes sont des ouvriers qui étaient descendus dans la fosse sceptique afin de la nettoyer, ils seraient, à priori, morts par suffocation, selon les informations recueillies.