GET READY FOR COSTA CORONA

A toutes les Jijliyates et tous les Jwajlas. Il faut vous préparer ! L'été sera tristement chaud chez nous si nous ne changeons pas nos comportements et le mois de Ramadan est un cadeau renouvelé pour méditer et corriger ces mêmes comportements.

A moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, nous nous rappelons tous des chiffres du Corona et de leur explosion après la levée du confinement l'été passé. Les mesures visant à protéger les populations de la Wilaya sont parmi les plus relâchées du pays. Partout, nous remarquons le même laisser-aller, le même esprit stupidement frondeur. Prenons, pour commencer, l'aéroport, un lieu où les instructions sont strictes et se doivent d'etre suivies. Il y a un marquage au sol que personne ne respecte, un signe demandant de garder un siège libre entre deux qui ne semble intéresser personne. Un type mesure votre température d'un air dépassé. Ensuite, on vous bourre dans un bus bondé. Une fois dans l'avion, la situation s'aggrave car les seuls à porter le masque correctement sont les membres du personnel de bord.

Ces avions qui partent et viennent sont un petit exemple de la fatigue générale et du minimum d'application des consignes de bon sens. Logiquement, tout va s'accélérer après le Ramadan qui va probablement voir les chiffres baisser. Cette baisse va pousser la population à croire que le virus se retire et les visites des Aids et les comportements irrationnels que le ras le bol d'une année vide cause repousseront la courbe vers le haut. Il y aura des drames et de la tristesse après la joie des visites et des retrouvailles. Ce comportement inadapté est déjà visible sur nos marchés. Une foule sans aucune protection s'y agglutine pour trouver de la petite latcha à 800 DA, de la tomate à 200 DA et de l'haricot vert à 300 DA. Ces prix stupidement élevés devraient permettre à chacun de réfléchir au véritable sens du Ramadan. Ils devraient permettre de donner une bonne leçon aux spéculateurs vampires. A moins que le Bon Sens nous éclaire, nous serons encore une fois READY FOR ARIZONA. Et la WILAYA KOTAMA sera la WILAYA CORONA. A moins que...

Protégez-vous ou, au moins, protégez vos parents.

