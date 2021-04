Coronavirus: 163 nouveaux cas, 117 guérisons et 4 décès

ALGER - Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 117 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à 119.486 dont 163 nouveaux cas ces dernières 24h, celui des décès à 3.152 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 83.286 cas, précise le communiqué.

Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 21 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 23 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 4 wilayas ont recensé plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

avec aps إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لنهار اليوم السبت 17 أفريل 2021 الجزائر: (+29) البليدة: (+5) وهران: (+5 ) سطيف: (+3) باتنة: (+11) بجاية: (+3) قسنطينة: (+4 ) جيجل: (+3 ) تيزي وزو: (+25 ) تيبازة: (+1 ) عنابة: (+3) المسيلة: (+7 ) تلمسان: (+3 ) البويرة: (+3) بسكرة: (+2 ) ورقلة : (+19 ) بومرداس: (+7 ) الجلفة :(+0 ) الوادي: (+2) تبسة: (+2) تيارت: (+0 ) المدية: (+0 ) مستغانم: (+0 ) أم البواقي: (+0) عين الدفلى : (+0) عين تموشنت: (+0 ) الأغواط: (+8 ) سكيكدة: (+0 ) أدرار: (+2 ) خنشلة (+2 ) قالمة: (+0) سوق أهراس:(+3) ميلة: (+0) غرداية: (+4 ) تيسمسيلت: (+0) سيدي بلعباس: (+4 ) برج بوعريريج : (+0 ) الطارف: (+0) بشار: (+0) معسكر: (+0) النعامة: (+0 ) الشلف: (+1 ) غليزان: (+0) البيض: (+0) تندوف: (+0) تمنراست: (+0) إيليزي: (+0 ) سعيدة: (+2) المجمـوع : 163 إصابة مؤكدة ADRAR 965 2 AIN DEFLA 990 0 AIN TEMOUCHENT 1576 0 BECHAR 351 0 BORDJ BOU ARRERIDJ 501 0 DJELFA 1782 0 EL BAYADH 241 0 EL TARF 1051 0 GUELMA 1130 0 ILLIZI 194 0 MASCARA 1036 0 MEDEA 1427 0 MILA 860 0 MOSTAGANEM 2390 0 NAAMA 340 0 OUM EL BOUAGHI 1611 0 RELIZANE 844 0 SKIKDA 1106 0 TAMANRASSET 253 0 TIARET 1302 0 TINDOUF 256 0 TISSEMSILT 745 0 CHLEF 885 1 TIPAZA 2349 1 BISKRA 2683 2 EL OUED 1704 2 KHENCHELA 877 2 SAIDA 115 2 TEBESSA 2247 2 ANNABA 2150 3 BEJAIA 4608 3 BOUIRA 2888 3 JIJEL 3560 3 SETIF 5542 3 SOUK AHRAS 1030 3 TLEMCEN 2795 3 CONSTANTINE 4280 4 GHARDAIA 518 4 SIDI BEL ABBES 1365 4 BLIDA 8868 5 ORAN 12511 5 BOUMERDES 2724 7 M SILA 3493 7 LAGHOUAT 1297 8 BATNA 4656 11 OUARGLA 2309 19 TIZI OUZOU 4440 25 ALGER 18641 29 TOTAL 119486 163