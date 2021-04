En effet, suite à la réunion qui a eu lieu ce mardi 20 avril 2021, entre les membres du Conseil d’administration du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, il a été proposé d’appliquer une hausse sur les pensions de retraite en Algérie qui varie entre 1,5% et 6%, rapporte le quotidien Ennahar.

Algérie – Plus de trois millions de citoyens bénéficieront d’une hausse sur leurs pensions de retraite qui peut atteindre les 6% à partir du mois de mai prochain...

