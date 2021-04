مدير معهد باستور: المؤشرات الوبائية مقلقة

أكد المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، أن المؤشرات الوبائية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا والسلالات الجديدة تدعو للقلق.