Covid 19: 37 nouveaux cas de variant britannique et 06 cas de variant indien détectés en Algérie

وتتوزع هذه الحالات كالاتي: "23 حالة من ولاية الجزائر و05 حالات من ولاية البليدة و03 حالات من ولاية بجاية وحالة واحدة من ولاية قسنطينة وحالة واحدة من ولاية المدية وحالة واحدة من ولاية ميلة و03 حالات من ولاية المسيلة"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ تاريخ 25 فبراير الفارط بلغ "180 حالة".

أما بالنسبة للسلالة النيجيرية (B.1.525)، أوضح ذات البيان أنه "لم يتم الكشف عن أية حالة جديدة إلى حين كتابة هذا البيان (البحوث الجينية جارية حاليا)".

وبهذا وعلى ضوء ظهور هذه السلالات المختلفة، يدعو معهد باستور بالجزائر المواطنين إلى "الالتزام بأشد الصرامة بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين) والتي تمثل في هذه الظروف، الضمان الوحيد للحد من انتشار هذا الفيروس وتجنب تسجيل المزيد من الحالات".