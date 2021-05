Covid 19: 37 nouveaux cas de variant britannique et 06 cas de variant indien détectés en Algérie

كورونا : تسجيل 6 حالات من السلالة الهندية و37 حالة جديدة من السلالة البريطانية بالجزائر الجزائر - أعلن معهد باستور بالجزائر، اليوم الاثنين، أنه تم الكشف لأول مرة عن ست (6) حالات من السلالة الهندية (B.1.617) في ولاية تيبازة، في حين تم تسجيل 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)، حسب ما أفاد به بيان للمعهد. ALGER- Un total de 37 nouveaux cas de variant britannique de coronavirus et 06 cas de variant indien ont été détectés dimanche en Algérie par l’Institut Pasteur.

"Dans le cadre des activités de séquençage relatives à la surveillance des variants du virus SARS-CoV-2, menées par l’Institut Pasteur d’Algérie sur les prélèvements reçus des différentes wilayas du pays, il a été procédé ce jour 3 mai 2021, à la détection de 37 nouveaux cas du variant britannique (B.1.1.7)", indique l'Institut Pasteur d'Algérie dans un communiqué.

Selon la même source, ces nouveaux cas du variant britannique sont répartis comme suit : 23 cas de la wilaya d’Alger, 05 cas de la wilaya de Blida, 03 cas de la wilaya de Bejaia, 01 cas de la wilaya de Constantine, 01 cas de la wilaya de Médéa, 01 cas de la wilaya de Mila, et 03 cas de la wilaya de M’sila.

"Le nombre total de cas confirmés du variant britannique, depuis le 25 février 2021, s’élève ainsi à 180 cas", précise l’Institut Pasteur.

Six (06) cas du variant indien (B.1.617) ont été, en outre, détectés, pour la première fois, dans la wilaya de Tipasa, ajoute la même source.

La même source relève que ce variant détecté en Algérie "est de sous-type 2 qui comporte des différences par rapport au mutant Hybride circulant actuellement en Inde (Absence de la mutation E484K)".

L'Institut Pasteur rappelle, par la même occasion, que ce variant "est classé par l'OMS comme +variant à suivre+ après les variants dits +préoccupants+, à savoir les variants britannique, sud-africain et brésilien".

Pour ce qui est du variant nigérian (B.1.525), "aucun nouveau cas n’a été détecté à la date de rédaction de ce communiqué", a fait savoir l'Institut, faisant remarquer que "les recherches sont toujours en cours".

A la lumière de l'apparition de ces différents variants, l'Institut Pasteur invite les citoyens à "observer, de la manière la plus stricte, les règles de base énoncées dans le protocole sanitaire (Port du masque de protection, distanciation physique, lavage fréquent des mains) qui représentent dans ces circonstances, la seule garantie pour freiner la propagation de ce virus et éviter plus de contaminations".

aps

وأوضح ذات المصدر أنه تم اليوم "الكشف لأول مرة عن 06 حالات من السلالة الهندية (B.1.617)، في ولاية تيبازة"، مشيرا إلى أن هذه السلالة التي تم اكتشافها هي من "النوع الفرعي 2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليًا في الهند (غياب طفرة E484K)". وبالمناسبة، ذكر معهد باستور بأن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها "+سلالة تحت المراقبة+، يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات +المثيرة للقلق+، المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية". كما أفاد بيان المعهد أنه و"في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات، تم اليوم 3 مايو 2021 الكشف عن 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)". وتتوزع هذه الحالات كالاتي: "23 حالة من ولاية الجزائر و05 حالات من ولاية البليدة و03 حالات من ولاية بجاية وحالة واحدة من ولاية قسنطينة وحالة واحدة من ولاية المدية وحالة واحدة من ولاية ميلة و03 حالات من ولاية المسيلة"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ تاريخ 25 فبراير الفارط بلغ "180 حالة". أما بالنسبة للسلالة النيجيرية (B.1.525)، أوضح ذات البيان أنه "لم يتم الكشف عن أية حالة جديدة إلى حين كتابة هذا البيان (البحوث الجينية جارية حاليا)". وبهذا وعلى ضوء ظهور هذه السلالات المختلفة، يدعو معهد باستور بالجزائر المواطنين إلى "الالتزام بأشد الصرامة بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين) والتي تمثل في هذه الظروف، الضمان الوحيد للحد من انتشار هذا الفيروس وتجنب تسجيل المزيد من الحالات".