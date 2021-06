Coronavirus: 322 nouveaux cas, 224 guérisons et 10 décès

ALGER - Trois cent vingt deux (322) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 224 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à 129.640, dont les 322 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.490 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 90.281 cas.

Par ailleurs, 22 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 16 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas durant les dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 11 wilayas ont connu plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

ADRAR 1044 0 AIN DEFLA 1010 0 AIN TEMOUCHENT 1605 0 ALGER 21000 64 ANNABA 2210 0 BATNA 5125 18 BECHAR 433 0 BEJAIA 4848 10 BISKRA 2764 0 BLIDA 9454 25 BORDJ BOU ARRERIDJ 521 2 BOUIRA 3064 11 BOUMERDES 3150 13 CHLEF 900 1 CONSTANTINE 4932 15 DJELFA 1907 0 EL BAYADH 243 0 EL OUED 1822 15 EL TARF 1080 1 GHARDAIA 536 0 GUELMA 1218 2 ILLIZI 216 0 JIJEL 3758 7 KHENCHELA 906 2 LAGHOUAT 1539 4 M SILA 4167 8 MASCARA 1060 9 MEDEA 1550 4 MILA 911 0 MOSTAGANEM 2451 3 NAAMA 346 1 ORAN 13027 36 OUARGLA 2708 1 OUM EL BOUAGHI 1762 3 RELIZANE 883 0 SAIDA 142 0 SETIF 6021 8 SIDI BEL ABBES 1510 7 SKIKDA 1187 6 SOUK AHRAS 1088 1 TAMANRASSET 259 0 TEBESSA 2544 18 TIARET 1322 0 TINDOUF 313 0 TIPAZA 2447 2 TISSEMSILT 775 4 TIZI OUZOU 5040 20 TLEMCEN 2842 1 TOTAL 129640 322