Législatives: une moyenne du taux de participation national de 30,20% à la fermeture des bureaux de vote

Il a précisé que 6 wilayas ont enregistré un taux de participation de plus de 50 % dont deux wilayas ayant dépassé 74 %, alors que 3 wilayas ont connu un taux allant entre 40 et 50 % et 14 autres entre 30 et 40%.

Il a été également enregistré un taux dépassant les 25 au niveau de 5 wilayas et un taux entre 20 et 25% dans 7 wilayas.

Selon M. Charfi, 22 wilayas ont enregistré une participation de plus de 100.000 votants.

Le président de l'ANIE a tenu à préciser, toutefois, que ces taux restent "provisoires" en attendant plus de détails sur le déroulement de l'opération électorale qui seront donnés ultérieurement.