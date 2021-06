BAC 2021 : C'est parti !

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : National Création : dimanche 20 juin 2021 07:11 Mis à jour : dimanche 20 juin 2021 07:16 Publication : dimanche 20 juin 2021 07:11 Écrit par MedSouilah Affichages : 7

من المتوقع الأحد أن يتقدم أكثر من 731 ألف مرشح لامتحانات البكالوريا

La BAC au titre de l’année scolaire 2020-2021 débutera ce dimanche 20 juin …

Plus de 731.000 candidats se présenteront, dimanche, aux épreuves du baccalauréat (session 2021), à travers 2.528 centres répartis sur tout le territoire national, dans des conditions sanitaires "exceptionnelles" du fait de la propagation de Covid-19.

Selon la fiche technique de l'Office national des examens et concours (ONEC), le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).

Aussi, 5.084 détenus se présenteront aux épreuves du baccalauréat, soit une hausse de 59% par rapport à la précédente session (2020). Il s'agit de 4.977 détenus et de 107 détenues répartis à travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen.

سيخوض أكثر من 731000 مرشح امتحانات البكالوريا (جلسة 2021) يوم الأحد ، من خلال 2528 مركزًا في جميع أنحاء البلاد ، في ظروف صحية “استثنائية” بسبب انتشار فيروس كورونا. الورقة الفنية للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات ( ONEC) ، عدد المرشحين لأداء هذا الامتحان المقرر في الفترة من 20 إلى 24 يونيو هو 731،723 ، بما في ذلك 459،545 مرشحًا (180،833 أولادًا و 278،712 فتاة) و 272،178 مرشحًا مجانيًا (140،099 فتى و 132،079 فتيات).

avec aps