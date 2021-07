Coronavirus: 1107 nouveaux cas, 595 guérisons et 12 décès

ALGER - Mille cent sept (1107) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 595 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à 152.210, celui des décès à 3.922 cas, alors que 104.992 patients sont déclarés guéris.

Par ailleurs, 47 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 13 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 113 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 22 autres ont connu plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

avec aps السبت 17 جويلية 2021 ➖➖🔶 1107 حالة اصابة المجموع 152210 12 حالة وفاة المجموع 3922 595 حالة شفاء المجموع 104397 47 حالة تحت العناية المركزة ———————————— 13 ولاية سجلت 0 اصابة 13 ولاية سجلت اقل من 9 اصابات 22 ولايات سجلت اكثر من 10 اصابات ———————————— 🔷➖ أعلى الاصابات العاصمة 230 باتنة 146 وهران 102