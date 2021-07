ALGER - Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, le retour du confinement partiel à domicile de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les plus affectées par le coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué sanctionnant la réunion de ce Conseil, le Président Tebboune a salué l'engouement des citoyens quant à la vaccination, un acte devant concourir à parvenir à une immunité collective, et de doubler les opérations de sensibilisation à grande échelle par les médias afin d'augmenter le taux de vaccination au niveau national.

Il a aussi instruit à l'effet d'augmenter davantage le taux de vaccination dans les wilayas à forte densité de population, en tant que premières sources d'infection, et de fixer un objectif immédiat de vacciner 2,5 millions de personnes dans la capitale et 50% de la population des wilayas d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla.

Il s'agit aussi de parachever le processus de vaccination des personnels administratifs, au niveau national et local, et de porter la prévention au plus haut niveau, notamment dans les espaces commerciaux clos, considérés comme première source d'infection.

avec aps

تعديل توقيت الحجر الجزئي من الساعة 23 ليلا إلى 04 صباحا ولمدة 10 أيام في 24 ولاية إبتداء من يوم غد الثلاثاء.

📌الولايات المعنية هي : أدرار ،الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف،