Covid-19: la mesure de confinement partiel reconduite dans 37 wilayas

"En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, ministres des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a décidé de mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (Covid-19), ces mesures visent, au regard de la situation épidémiologique, à réaménager et reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention. Les mesures édictées ci-après sont prévues pour une période de dix (10) jours et prennent effet à compter du Jeudi 5 aout 2021.

1- En matière de confinement partiel à domicile:

La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et reconduite comme suit :

- La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente sept (37) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

- Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt et un (21) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Skikda, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Ain Defla, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

2- En matière de circulation et de mobilité des personnes:

- La reconduction de la mesure de suspension de l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile.

- La suspension de l’activité de transport inter-wilayas durant les week-ends dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile.

3- En matière d’activités sociales et économiques:

- La reconduction de la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, des activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination.

Il s’agit des activités suivantes : des marchés de ventes des véhicules d’occasion, des salles omnisports et les salles de sport, des maisons de jeunes, des centres culturels.

- La reconduction de la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement des activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace.

- La reconduction de la mesure de fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et les plages au niveau des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile.

-La mesure de fermeture des plages concerne l’ensemble des wilayas côtières.

- La reconduction de la mesure de renforcement des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenant.

4- En matière de regroupements et rassemblements publics:

- La prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements.

- La reconduction de la mesure relative au retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction en vigueur.

Les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures édictées pour préserver la santé des citoyens et éviter la propagation de la contamination.

Le Gouvernement rappelle que les dispositifs de contrôle et de sanctions seront toujours appliqués, de manière rigoureuse, pour tout non respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et dédiés aux différentes activités économiques, commerciales et sociales.

Il relève cependant, le haut degré de conscience des citoyens et leur détermination à continuer à observer scrupuleusement toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection, comme il relève le fort élan de solidarité pour faire face à cette crise sanitaire.

Il exhorte, enfin, les citoyennes et les citoyens à participer massivement aux campagnes de vaccination lancées au niveau de l’ensemble du territoire national.

avec aps