De nombreux feux de forêts se sont déclarés simultanément à travers 14 wilayas, et ce, au cours des dernières 24 heures.

Les plus gros dégâts ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou... Un communiqué de la wilaya de Tizi Ouzou, publié sur sa page facebook, fait état de " quatre décès et de plusieurs blessés parmi les citoyens et les éléments de la conservation des forêts.