Chaleur caniculaire dans plusieurs wilayas du pays à partir de ce mardi

Placée au niveau d'alerte orange, la canicule touchera les wilayas Aïn Defla, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M'Sila et l'Ouest de Batna, avec des températures atteignant ou dépassant 44 degrés Celsius, pouvant atteindre localement 46 c/47 c et ce, de mardi jusqu'au mercredi à 21h00 au moins, précise le bulletin.

Les autres wilayas concernées par cette chaleur caniculaire sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, avec des température dépassant 40 c mais pouvant dépasser localement les 44 c/46 c sur le Sud des wilayas à partir de ce mardi jusqu'au mercredi à 21h00 au moins.