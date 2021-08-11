Coronavirus: 844 nouveaux cas, 675 guérisons et 36 décès

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 184.191 حالة من بينها 844 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 123.434 شخص، والعدد الإجمالي للوفيات 4654 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى وجود 31 مريضا حاليا بالعناية المركزة.