Coronavirus: 844 nouveaux cas, 675 guérisons et 36 décès
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- Catégorie : National
- Création : mercredi 11 août 2021 17:59
- Mis à jour : mercredi 11 août 2021 20:11
- Publication : mercredi 11 août 2021 17:59
- Écrit par MedSouilah
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فيروس كورونا: 844 إصابة جديدة, 675 حالة شفاء و 36 وفاة
ALGER - Huit cent quarante-quatre (844) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 675 guérisons et 36 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à 184.191 dont 844 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4654 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 123.434, précise le communiqué.
Par ailleurs, 31 patients sont en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 9 wilayas n'ont recensé aucun cas durant la même période, 14 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 25 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.
فيروس كورونا: 844 إصابة جديدة, 675 حالة شفاء و 36 وفاة
وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 184.191 حالة من بينها 844 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 123.434 شخص، والعدد الإجمالي للوفيات 4654 حالة.
كما أشار نفس المصدر إلى وجود 31 مريضا حاليا بالعناية المركزة.
وحسب البيان، فإن 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة، خلال الفترة المذكورة، و 14 ولاية أحصت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 25 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا /330 الوباء.
جيجل... (+21) إصابة جديدة.إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار اليوم الأربعاء 11 أوت 2021.الجزائر: 31521 إصابة (+80)وهران: 18300 إصابة (+101)البليدة: 11496 إصابة (+41)باتنة: 9051 إصابة (+78)سطيف: 8725 إصابة (+20)قسنطينة: 8103 إصابة (+70)تيزي وزو : 8053 إصابة (+23)بجاية: 6284 إصابة (+27)المسيلة : 5015 إصابة (+10)جيجل : 5002 إصابة (+21)تبسة : 4868 إصابة (+15)البويرۃ : 4539 اصابة (+21)بومرداس : 4419 إصابة (+16)ورقلة : 4348 إصابة (+49)تلمسان : 3782 إصابة (+12)مستغانم : 3678 اضابة (+53)بسكرة : 3283 إصابة (+3)تيبازة : 3215 إصابة (+4)سيدي بلعباس : 2875 إصابة (+37)عنابة : 2590 إصابة (+14)أم البواقي : 2492 إصابة (+8)الوادي : 2337 إصابة (+8)الأغواط : 2329 إصابة (+7)عين تموشنت : 2267 إصابة (+7)الجلفة : 2003 إصابة (+0)المدية : 1787 اصابة (+2)قالمة : 1650 إصابة (+15)معسكر : 1567 إصابة (+0)غليزان : 1556 إصابة (+10)سكيكدة : 1494 إصابة (+10)تيارت : 1482 إصابة (+6)سوق أهراس : 1481 إصابة (+6)خنشلة : 1316 إصابة ( +12)أدرار : 1309 إصابة (+9)الطارف : 1205 إصابة (+0)الشلف : 1192 إصابة (+10)ميلة : 1107 إصابة (+0)عين الدفلى : 1066 إصابة (+0)تيسمسيلت : 1038 إصابة (+0)بشار : 729 إصابة (+6)برج بوعريريج : 622 إصابة (+2)غرداية : 621 إصابة (+2)النعامة : 602 إصابة (+10)البيض : 555 إصابة (+15)تندوف : 423 إصابة (+0)سعيدة : 338 إصابة (+4)تمنراست : 259 إصابة (+0)إيليزي : 217 إصابة (+0)إجمالي اليوم : 844 ترفع إجمالي الإصابات إلى 184191 إصابة.
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