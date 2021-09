Campagne de vaccination: les équipes mobiles mises en avant dans l'Est du pays

CONSTANTINE - Les wilayas de l’Est du pays vivent depuis samedi au rythme de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, où les équipes mobiles de vaccination qui sillonnent les zones reculées pour cibler le plus grand nombre possible des citoyens dans le cadre de cette opération, sont mises en avant.

Dans la wilaya de Constantine, 654 membres, dont des médecins, des paramédicaux et des agents administratifs, ont été mobilisés pour réussir cette campagne menée en coordination avec de nombreux acteurs tels que la Sûreté et la Gendarmerie nationales et la Protection civile.

A Biskra, 164 centres de vaccination sont ouverts dont certains ont connu une affluence remarquable des citoyens, notamment en milieu urbain, particulièrement dans les quartiers qui ont été touchés lors de la dernière vague de la pandémie.

Pour le succès de la même opération, Annaba a ouvert 154 centres de vaccination fixes et mobilisé 10 équipes mobiles pour les zones d'ombre, et 200 équipes de vaccination composées de médecins, d'infirmières et d'assistantes administratives tandis que la wilaya de Sétif a alloué 166 équipes mobiles et 281 centres fixes pour la vaccination contre la Covid-19 ciblant le plus grand nombre possible de citoyens, notamment dans les zones enclavées et reculées.

A Tébessa, 135 centres de vaccination contre la Covid-19 ont été consacrés, encadrés par 160 médecins, 372 paramédicaux, 110 assistants administratifs, et 17 équipes mobiles qui parcourent les zones reculées et enclavées, les zones d'ombre, les quartiers et les regroupements d’habitations alors qu’à Souk Ahras, 387 éléments dont 112 médecins, 130 infirmières et 109 administrateurs dotés de 50 000 doses de vaccin sont à pied d’œuvre pour atteindre l‘objectif de l‘immunité collective.

La wilaya de Khenchela était également au rendez-vous de cette campagne nationale de vaccination, mobilisant 90 médecins, 144 paramédicaux, 75 administrateurs, en plus de 11 officines privées, pour faire réussir la campagne nationale contre l'épidémie à travers 21 communes.

La wilaya de Jijel a alloué 98 points de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de la grande campagne nationale de vaccination, lancée sous le slogan ‘’Avec le vaccin, la vie reprend ’’, alors qu’ Bordj Bou Arreridj, 117 centres de vaccination ont été ouverts, encadrés par 138 médecins et 338 infirmières, et 9 équipes mobiles spécifiquement dédiées aux personnes âgées et celles aux besoins spécifiques ont été mobilisées, en plus de 23 pharmacies privées.

La même mobilisation et la même détermination pour atteindre l’objectif tracé de l’immunité collective ont été observées dans les wilayas de Skikda, Guelma, M’sila, Mila, Ouled Djellal et El Tarf.