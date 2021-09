Un grave accident de la circulation a eu lieu hier dimanche sur la RN 06 au niveau de la commune El Byoudh, daïra de Mechria, dans la wilaya de Naama, indique la Protection civile.

L’accident, impliquant un camion semi-remorque et un mini-bus de transport de voyageurs, a causé la mort de 18 personnes et la blessure de six autres, selon un nouveau bilan.

لا حول ولا قوة إلا بالله