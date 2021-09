Coronavirus: 219 nouveaux cas, 182 guérisons et 21 décès

ALGER - Deux cent dix-neuf (219) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 182 guérisons et 21 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, jeudi, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 200.989 dont 219 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 5.651 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 137.410 cas.

Par ailleurs, 24 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 19 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 23 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 6 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

avec aps إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار الخميس 16 سبتمبر 2021.

جيجل أكثر من العاصمة ومع الأوائل في عدد الإصابات