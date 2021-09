Coronavirus: 148 nouveaux cas, 115 guérisons et 10 décès

ALGER - Cent quarante-huit (148) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 115 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 202.722, dont 148 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 5.777 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 138.852 cas.

Par ailleurs,18 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 18 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 24 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 6 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

avec aps

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار الأحد 26 سبتمبر 2021.

الجزائر: 33037 إصابة (+12)

وهران: 20506 إصابة (+16)

البليدة: 11792 إصابة (+2)

باتنة: 10332 إصابة (+9)

قسنطينة: 9966 إصابة (+18)

سطيف: 9377 إصابة (+0)

تيزي وزو : 8596 إصابة (+2)

بجاية: 6882 إصابة (+4)

تبسة : 5979 إصابة (+2)

جيجل : 5508 إصابة (+10)

المسيلة : 5325 إصابة (+2)

البويرۃ : 5114 اصابة (+4)

ورقلة : 4805 إصابة (+3)

بومرداس : 4618 إصابة (+2)

مستغانم : 4215 اصابة (+2)

تلمسان : 4197 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4067 إصابة (+0)

بسكرة : 3373 إصابة (+10)

تيبازة : 3276 إصابة (+0)

أم البواقي : 2856 إصابة (+4)

الوادي : 3746 إصابة (+14)

عنابة : 2690 إصابة (+2)

عين تموشنت : 2489 إصابة (+2)

الأغواط : 2485 إصابة (+5)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1918 إصابة (+3)

قالمة : 1878 إصابة (+2)

المدية : 1847 اصابة (+2)

غليزان : 1826 إصابة (+0)

سكيكدة : 1809 إصابة (+3)

تيارت : 1648 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1523 إصابة ( +3)

أدرار : 1351 إصابة (+1)

ميلة : 1264 إصابة (+1)

الطارف : 1264 إصابة (+1)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+0)

بشار : 866 إصابة (+3)

النعامة : 794 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+4)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 486 إصابة (+0)

تندوف : 435 إصابة (+0)

تمنراست : 262 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)