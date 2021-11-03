Coronavirus: 105 nouveaux cas, 78 guérisons et 4 décès
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- Catégorie : National
- Création : mercredi 3 novembre 2021 19:57
- Mis à jour : mercredi 3 novembre 2021 19:57
- Publication : mercredi 3 novembre 2021 19:57
- Écrit par MedSouilah
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كورونا : 105 إصابة جديدة, 78 حالة شفاء و 4 وفيات
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 206.754, celui des décès à 5.931, alors que le nombre de patients guéris est passé à 141.889 cas.
Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source.
En outre, 31 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 14 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère a rappelé, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.
avec aps
كورونا : 105 إصابة جديدة, 78 حالة شفاء و 4 وفيات
الجزائر- سجلت 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 78 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الأربعاء, في بيان لها.
وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.754 حالة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.889 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.931 حالة.
كما أشارت نفس الحصيلة إلى وجود 16 مريضا بالعناية المركزة حاليا.
وأضاف البيان أن 31 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و14 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت ثلاثة ولايات 10 حالات فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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