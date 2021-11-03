Coronavirus: 124 nouveaux cas, 77 guérisons et 5 décès

الجزائر - سجلت 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)و5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 77 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، يوم الخميس، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.878 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.966 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.936 حالة.

كما أشارت نفس الحصيلة إلى وجود 18 مريضا بالعناية المركزة حاليا.

وأضاف البيان أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و20 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.