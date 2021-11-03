Coronavirus: 117 nouveaux cas, 83 guérisons et 3 décès
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- Catégorie : National
- Création : vendredi 5 novembre 2021 18:53
- Mis à jour : vendredi 5 novembre 2021 18:54
- Publication : vendredi 5 novembre 2021 18:53
- Écrit par MedSouilah
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ALGER - Cent dix sept (117) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 83 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 206.995, celui des décès à 5.939, alors que le nombre de patients guéris est passé à 142049.
Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, a précisé la même source.
En outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 17autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
AVEC APS
كورونا: 117 إصابة جديدة، 83 حالة شفاء و3 وفيات
الجزائر - سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، يوم الخميس، في بيان لها.
وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.995 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 142.049 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.939 حالة.
كما أشارت نفس الحصيلة إلى وجود 16 مريضا بالعناية المركزة حاليا.
وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و17 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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