SETIF - Quatre (4) personnes d’une même famille ont trouvé la mort dans la matinée du 15.11.2021 asphyxiées par le monoxyde de carbone dans la commune d’Ain Azel, wilaya de Sétif, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

Une seule personne a été sauvée et transférée a l hôpital de Setif.