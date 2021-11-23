Coronavirus: 161 nouveaux cas, 126 guérisons et 6 décès

الجزائر - سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 126 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الخميس في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 209.624 حالة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 143.771 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 6041 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 22 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة, فيما عرفت 15 ولاية تسجيل من حالة واحدة إلى 9 حالات مقابل 4 ولايات تم بها إحصاء 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.