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Coronavirus: 161 nouveaux cas, 126 guérisons et 6 décès

Détails
Catégorie parente: ROOT
Catégorie : National
Création : jeudi 25 novembre 2021 18:32
Mis à jour : jeudi 25 novembre 2021 18:37
Publication : jeudi 25 novembre 2021 18:32
Écrit par MedSouilah
Affichages : 10

3cb9fa86c3515ac29f597999365242e9 MALGER - Cent soixante-et-un (161) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 126 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé jeudi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 209.624, celui des décès à 6.041 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 143.771 cas.

Par ailleurs, 22 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

 

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En outre, 29 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 15 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 4 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

aps 

كورونا: 161 إصابة جديدة, 126 حالة شفاء و 6 وفيات

الجزائر - سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 126 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الخميس في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 209.624 حالة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 143.771 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 6041 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 22 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة, فيما عرفت 15 ولاية تسجيل من حالة واحدة إلى 9 حالات مقابل 4 ولايات تم بها إحصاء 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

 

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021:
📌الجزائر: 33735 إصابة (+22)
📌وهران : 21734 إصابة (+34)
📌البليدة: 11930 إصابة (+2)
📌باتنة: 10649 إصابة (+16)
📌قسنطينة: 10476 إصابة (+4)
📌سطيف: 9605 إصابة (+0)
📌تيزي وزو : 8718 إصابة (+0)
📌بجاية: 7236 إصابة (+35)
📌تبسة : 6190 إصابة (+0)
📌جيجل : 6169 إصابة (+9)
📌المسيلة : 5463 إصابة (+3)
📌البويرۃ : 5233 اصابة (+0)
📌ورقلة : 4924 إصابة (+2)
📌بومرداس : 4779 إصابة (+6)
📌مستغانم : 4589 اصابة (+5)
📌تلمسان : 4287 إصابة (+4)
📌سيدي بلعباس : 4227 إصابة (+3)
📌بسكرة : 3447 إصابة (+0)
📌تيبازة : 3311 إصابة (+1)
📌أم البواقي : 2951 إصابة (+5)
📌الوادي : 2910 إصابة (+0)
📌عنابة : 2741 إصابة (+0)
📌عين تموشنت : 2579 إصابة (+0)
📌الأغواط : 2534 إصابة (+0)
📌الجلفة : 2033 إصابة (+0)
📌سوق أهراس : 2004 إصابة (+0)
📌غليزان : 1945 إصابة (+0)
📌المدية : 1934 اصابة (+0)
📌قالمة : 1905 إصابة (+0)
📌سكيكدة : 1875 إصابة (+0)
📌تيارت : 1668 إصابة (+0)
📌معسكر : 1577 إصابة (+0)
📌خنشلة : 1557 إصابة ( +0)
📌أدرار : 1384 إصابة (+0)
📌ميلة : 1313 إصابة (+0)
📌الطارف : 1298 إصابة (+0)
📌الشلف : 1275 إصابة (+0)
📌تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)
📌عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)
📌بشار : 942 إصابة (+6)
📌النعامة : 822 إصابة (+2)
📌برج بوعريريج : 742 إصابة (+2)
📌غرداية : 667 إصابة (+0)
📌البيض : 662 إصابة (+0)
📌سعيدة : 506 إصابة (+1)
📌تندوف : 442 إصابة (+0)
📌تمنراست : 271 إصابة (+0)
📌إيليزي : 217 إصابة (+0)
🔴إجمالي اليوم : 161 ترفع إجمالي الإصابات إلى 209624 إصابة.

 

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