Des vents forts sur plusieurs wilayas à partir de dimanche après-midi

وأوضح المصدر أن الولايات المعنية بهذه هي: تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف التي ستهب فيها رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا وقد تصل في بعض الاحيان وتتجاوز 90 كلم/سا وتصاحبها عواصف.

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وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من الساعة التاسعة (00 . 15) من مساء اليوم الاحد إلى غاية نفس الساعة من يوم غد الاثنين.

كما ستهب رياح غربية الى شمالية غربية بسرعة ما بين 60 و 70 كلم/سا على ولايات تيارت والاغواط والجلفة ومسيلة واولاد جلال على ان تصل هذه السرعة أحيانا الى 90 كلم/سا مع تسجيل عواصف .

وتمتد صلاحية هذه التوقعات بالنسبة لهذه الولايات من الساعة 00 . 21 من ليلة هذا الأحد الى الساعة 00 . 15 من يوم غد الاثنين.

وتعني هذه النشرية الخاصة من جهة اخرى ولايات باتنة وبسكرة وخنشلة وتبسة وأم البواقي حيث تمتد صلاحيتها غدا الاثنين من الساعة 00 . 06 صباحا الى 00 . 15 بعد الزوال .

وستهب رياح غربية مصحوبة بعواصف على هذه الولايات بسرعة تتراوح ما بين 60 و 70 كلم/سا قد تصل او تفوق 80 كلم /سا.