Des vents forts sur plusieurs wilayas à partir de dimanche après-midi
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- Catégorie : National
- Création : dimanche 28 novembre 2021 17:11
- Mis à jour : dimanche 28 novembre 2021 17:12
- Publication : dimanche 28 novembre 2021 17:11
- Écrit par MedSouilah
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ALGER - Des vents forts atteignant ou dépassant parfois 90 km/h souffleront sur plusieurs wilayas du pays à partir de ce dimanche après-midi, a annoncé l'Office national de la météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
Placé en vigilance "orange", le BMS concernera dans un premier temps les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où les vents souffleront d'Ouest à Nord-Ouest avec une vitesse de 60/70 km/h atteignant ou dépassant parfois les 90km/h durant la validité qui s'étale du dimanche à 15h00 au lundi à la même heure.
Ces vents s'étendront par la suite aux wilayas de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M'Sila et Oueld Djellal avec une vitesse de 60/70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser les 60/70 km/h .du dimanche à 21h00 au lundi à 15h00.
D'autre part, les wilayas de Batna, Biskra, Khenchela, Tebessa et Oum El Bouaghi sont également concernées par ces rafales de vent qui peuvent atteindre les 80 km/h le lundi de 6h00 à 15h00.
aps
هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف على عدد من ولايات الوطن
الجزائر - تشهد عدد من ولايات الوطن، يوم الأحد وغدا الاثنين هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا الى 90 كلم في الساعة وتكون مصحوبة بعواصف، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة صنفت ضمن المستوى البرتقالي.
وأوضح المصدر أن الولايات المعنية بهذه هي: تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف التي ستهب فيها رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا وقد تصل في بعض الاحيان وتتجاوز 90 كلم/سا وتصاحبها عواصف.
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وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من الساعة التاسعة (00 . 15) من مساء اليوم الاحد إلى غاية نفس الساعة من يوم غد الاثنين.
كما ستهب رياح غربية الى شمالية غربية بسرعة ما بين 60 و 70 كلم/سا على ولايات تيارت والاغواط والجلفة ومسيلة واولاد جلال على ان تصل هذه السرعة أحيانا الى 90 كلم/سا مع تسجيل عواصف .
وتمتد صلاحية هذه التوقعات بالنسبة لهذه الولايات من الساعة 00 . 21 من ليلة هذا الأحد الى الساعة 00 . 15 من يوم غد الاثنين.
وتعني هذه النشرية الخاصة من جهة اخرى ولايات باتنة وبسكرة وخنشلة وتبسة وأم البواقي حيث تمتد صلاحيتها غدا الاثنين من الساعة 00 . 06 صباحا الى 00 . 15 بعد الزوال .
وستهب رياح غربية مصحوبة بعواصف على هذه الولايات بسرعة تتراوح ما بين 60 و 70 كلم/سا قد تصل او تفوق 80 كلم /سا.
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