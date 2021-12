Des chutes de neige sur les reliefs du Centre et de l'Est à partir de dimanche

ALGER - Des chutes de neige affecteront à partir de la soirée de ce dimanche les reliefs du Centre du pays dépassant les 900 mètres d'altitude et ceux de l'Est dépassant les 800 mètres d'altitude, indique un bulletin météorologique spécial émis dimanche par l'Office national de la météorologie.

Pour les wilayas de l'Est du pays touchées par la neige, il s'agit de Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, souligne le communiqué de l'Office national de la météorologie. La validité du BMS pour ces régions qui débute ce dimanche à 21h00, elle prend fin demain, lundi 6 décembre à 23h00, ajoute la même source, indiquant que l'épaisseur de la neige est estimée entre 15 et 20 cm.