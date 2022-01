Averses de pluies jeudi sur plusieurs wilayas de l'Est

تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية بشرق البلاد غدا الخميس

الجزائر- يرتقب أن تشهد ولايات شرق البلاد تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية يوم غد الخميس، حسب ما أفادت به، يوم الأربعاء، نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ALGER - Des pluies, parfois sous forme d'averses, affecteront jeudi plusieurs wilayas de l'Est du pays, indique mercredi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM). De niveau de vigilance "Orange", le BMS concerne les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Mila,Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi, précise la même source, ajoutant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 30 mm pouvant atteindre localement 40 mm, durant la validité du bulletin jeudi de 3h00 à 15h00.

و حسب ذات النشرية التي تم وضعها في مستوى يقظة "برتقالي", ستخص الأمطار كلا من ولايات: جيجل, بجاية, سكيكدة, عنابة, الطارف, ميلة, قسنطينة, قالمة, سوق أهراس وأم البواقي, حيث ستتراوح كمياتها ما بين 20 و30 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 40 ملم. اقرأ أيضا: أمطار أحيانا رعدية مرتقبة بعدة ولايات بوسط البلاد ابتداء من ظهيرة اليوم و تمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة صباحا (03:00) من يوم الخميس وإلى غاية الثالثة زوالا (15:00) من نفس اليوم.